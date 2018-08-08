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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Луч
Нижний Новгород - Луч: обзор матча 08 августа 2018
Нижний Новгород
08.08.2018, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Луч
86'
Замена
Д. Больевич
️️️️
И. Визнович
Замена
Л. Чирьяк
️️️️
П. Игнатович
80'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Хрипков
76'
Замена
В. Сергеев
️️️️
М. Палиенко
68'
63'
Замена
Д. Калугин
️️️️
А. Павленко
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Симанов
62'
57'
Замена
М. Насадюк
️️️️
М. Машнев
34'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
И. Хлебородов
32'
Желтая карточка
И. Хлебородов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
98
Илья Визнович
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
3-3-2-1-1
99
Сысуев
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
24
Федорив
8
Аюпов
57
Абазов
29
Игнатович
27
Симанов
99
Палиенко
90
Делькин
3-4-3
70
Котляров
77
Павленко
4
Степанец
12
Пономаренко
18
Марущак
19
Машнев
17
Царикаев
91
Суслов
11
Прокофьев
18
Хлебородов
98
Визнович
29
Игнатович
33
Чирьяк
33
Чирьяк
29
Игнатович
99
Палиенко
14
Сергеев
14
Сергеев
99
Палиенко
27
Симанов
7
Нежелев
7
Нежелев
27
Симанов
90
Хрипков
74
Фомин
74
Фомин
90
Хрипков
98
Визнович
33
Больевич
33
Больевич
98
Визнович
77
Павленко
70
Калугин
70
Калугин
77
Павленко
19
Машнев
3
Насадюк
3
Насадюк
19
Машнев
18
Хлебородов
71
Дзахов
71
Дзахов
18
Хлебородов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Луч
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4
Артем Абрамов
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Максим Батов
ЦП
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4
Артем Абрамов
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Нижний Новгород - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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