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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Армавир
Чертаново - Армавир: обзор матча 08 августа 2018
Чертаново
08.08.2018, среда, 19:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Армавир
90+1'
Д. Молчанов
67'
А. Дышеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Армавир
ГОЛ! 1:1!
Д. Молчанов
90'
+1
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
В. Сарвели
90'
+1
Замена
Д. Великородный
️️️️
Ю. Горшков
87'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
М. Майрович
81'
76'
Замена
А. Гурфов
️️️️
О. Поляков
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Дышеков
65'
Замена
С. Синявский
️️️️
С. Веркашанский
62'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Э. Суханов
61'
Желтая карточка
Э. Суханов
58'
Желтая карточка
Д. Клопков
47'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
46'
Замена
А. Соболь
️️️️
Н. Безлихотнов
40'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
27'
Желтая карточка
С. Веркашанский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Армавир
25
Константин Руденок
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Станислав Каракоз
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
10
Семен Радостев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Армавир
23
Артем Герасимов
ВР
13
Максим Матюша
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
6
Артем Соболь
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
93
Семен Синявский
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
13
Бартасевич
3
Солдатенков
8
Витюгов
18
Умяров
30
Кондаков
9
Колесниченко
29
Ежов
10
Майрович
9
Сарвели
3-1-4-2
25
Руденок
3
Гаджибеков
54
Соловьёв
24
Мирошниченко
18
Суханов
90
Поляков
11
Лусикян
44
Клопков
9
Веркашанский
90
Безлихотнов
77
Романенко
9
Сарвели
15
Тюменцев
15
Тюменцев
9
Сарвели
4
Горшков
6
Великородный
6
Великородный
4
Горшков
10
Майрович
18
Молчанов
18
Молчанов
10
Майрович
9
Веркашанский
93
Синявский
93
Синявский
9
Веркашанский
18
Суханов
33
Дышеков
33
Дышеков
18
Суханов
90
Безлихотнов
6
Соболь
6
Соболь
90
Безлихотнов
90
Поляков
36
Гурфов
36
Гурфов
90
Поляков
Остались в запасе
Чертаново
Армавир
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Станислав Каракоз
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
23
Артем Герасимов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Станислав Каракоз
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
44
Александр Михайлов
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
23
Артем Герасимов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Чертаново - Армавир
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Янтарь
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