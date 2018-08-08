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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Краснодар-2
Тамбов - Краснодар-2: обзор матча 08 августа 2018
Тамбов
08.08.2018, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
51'
А. Рыбин
7'
М. Сулейманов
44'
Н. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Краснодар-2
84'
Замена
Р. Рзаев
️️️️
И. Жигулев
83'
Желтая карточка
М. Сулейманов
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Чуперка
79'
Желтая карточка
В. Чуперка
77'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Килин
73'
70'
Замена
Е. Назаров
️️️️
Н. Сергеев
Замена
А. Часовских
️️️️
Х. Аппаев
68'
65'
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Мацукатов
58'
Желтая карточка
А. Ивашин
ГОЛ! 1:2!
А. Рыбин
51'
44'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сергеев
Замена
С. Шевчук
️️️️
О. Чернышов
39'
38'
Замена
Д. Уткин
️️️️
И. Парадин
Желтая карточка
А. Килин
26'
19'
Желтая карточка
А. Татаев
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Сулейманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Тамбов
12
Владислав Шевченко
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Краснодар-2
1
Евгений Латышонок
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
4-1-1-2-2
1
Вавилин
19
Гарбуз
29
Мищенко
29
Горбатюк
22
Рыбин
18
Кашчелан
92
Чуперка
18
Килин
7
Чернышов
15
Себай
14
Аппаев
3-1-3-2-1
39
Сафонов
5
Татаев
2
Парадин
24
Ивашин
53
Черников
15
Мацукатов
10
Жигулев
50
Голубев
77
Катрич
17
Сергеев
93
Сулейманов
14
Аппаев
15
Часовских
15
Часовских
14
Аппаев
7
Чернышов
70
Шевчук
70
Шевчук
7
Чернышов
92
Чуперка
27
Мурнин
27
Мурнин
92
Чуперка
18
Килин
9
Мамтов
9
Мамтов
18
Килин
17
Сергеев
9
Назаров
9
Назаров
17
Сергеев
15
Мацукатов
70
Григорян
70
Григорян
15
Мацукатов
10
Жигулев
96
Рзаев
96
Рзаев
10
Жигулев
2
Парадин
47
Уткин
47
Уткин
2
Парадин
Остались в запасе
Тамбов
Краснодар-2
22
Бенито
ЛВ
12
Владислав Шевченко
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
23
Николай Бочко
ПЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Остались в запасе
22
Бенито
ЛВ
12
Владислав Шевченко
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
23
Николай Бочко
ПЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча Тамбов - Краснодар-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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