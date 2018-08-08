Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Шкендия
Зальцбург - Шкендия: обзор матча 08 августа 2018
Зальцбург
08.08.2018, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Шкендия
16'
М. Даббур (П)
45+3'
М. Даббур
81'
Д. Самассеку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Шкендия
Вторая желтая
З. Юнузович
83'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Самассеку
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
Пас отдал
З. Юнузович
45'
+3
Желтая карточка
З. Юнузович
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Даббур
16'
Начало матча
Статистика матча Зальцбург - Шкендия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Зальцбург
Шкендия
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шкендия» – «Браво»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» объявил об уходе шестого игрока
20 июня
«Самсунспор» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Шкендия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+