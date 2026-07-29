Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между северомакедонской «Шкендией» и словенским «Браво» пройдет 30 июля 2026 года в Скопье на стадионе «Филипп II». Хозяева уступили в первом матче со счетом 1:2, но благодаря голу на выезде сохраняют шансы на проход перед домашней игрой. «Шкендия» подходит к ответной встрече с впечатляющей атакующей формой – 12 голов в пяти последних матчах, пять матчей с забитыми мячами и надежная оборона (0.80 пропущенных в среднем). Гости, напротив, имеют преимущество в один мяч, но их защита регулярно пропускает (1.60 гола в среднем за пять игр), а в гостевых еврокубках они играют неуверенно. Сможет ли «Шкендия» использовать поддержку родных трибун и свою атакующую мощь, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Браво» продолжит свою гостевую серию без поражений (шесть из восьми матчей) и удержит минимальное преимущество? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Шкендия» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом в атаке и домашней поддержкой. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и забивает в пяти последних встречах, а также имеет надежную оборону – 0.80 пропущенных гола в среднем за матч. В первом матче северомакедонцы сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно победы со счетом 1:0 или 2:1, чтобы пройти дальше. Домашняя форма «Шкендии» также внушает оптимизм: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле. Их атакующая мощь и стабильная результативность позволяют рассчитывать на как минимум один-два гола, особенно против соперника, который регулярно пропускает. В чемпионате Северной Македонии команда недавно разгромила «Скопье» (3:0), подтвердив свою боеспособность.

«Браво» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Однако их защита оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропускают в восьми из десяти последних встреч. В атаке словенцы действуют скромнее – 1.00 гола в среднем за игру, что ниже, чем у хозяев. В первом матче «Браво» сумел забить дважды и победить, но их оборона пропустила один гол, и теперь им нужно быть внимательными в гостях, где их гостевая статистика в Лиге Конференций не столь надежна – они не проигрывают в шести из восьми последних выездных матчей, но это не гарантирует успеха против такой атакующей команды. Гостям придется обороняться, но их защита редко остается сухой, что создает риски.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Шкендия» является фаворитом и должна уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, домашней поддержке и гостевом голе, тогда как гости слабы в обороне и не могут похвастаться стабильной игрой в защите. Победа «Шкендии» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и северомакедонский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Браво» обыграл «Шкендию» со счетом 2:1, что дает словенской команде психологическое преимущество, однако хозяева забили важный гостевой гол. Текущая форма «Шкендии» (12 голов за пять матчей, 0.80 пропущенных) и слабость обороны «Браво» (1.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Браво» имеет гостевую серию, но против такой атакующей команды им будет сложно удержать свои ворота сухими.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Лига конференций, 2 раунд Шкендия 3 : 1 Браво Лига конференций, 2 раунд Шкендия 3 : 1 Браво Лига конференций, 2 раунд Браво 2 : 1 Шкендия

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Шкендия» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевого гола. Оборона «Браво» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Шкендии» с форой (-1) за 1.9 выглядит оправданной – северомакедонцы должны реализовать свое преимущество на «Филипп II». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Шкендией» и «Браво» состоится 30 июля 2026 года в Скопье на стадионе «Филипп II» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.