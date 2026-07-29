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«Шкендия» – «Браво»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:54
Шкендия - Браво
30 июл. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 2 раунд
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1.90
Победу «Шкендии» с форой (-1)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между северомакедонской «Шкендией» и словенским «Браво» пройдет 30 июля 2026 года в Скопье на стадионе «Филипп II». Хозяева уступили в первом матче со счетом 1:2, но благодаря голу на выезде сохраняют шансы на проход перед домашней игрой. «Шкендия» подходит к ответной встрече с впечатляющей атакующей формой – 12 голов в пяти последних матчах, пять матчей с забитыми мячами и надежная оборона (0.80 пропущенных в среднем). Гости, напротив, имеют преимущество в один мяч, но их защита регулярно пропускает (1.60 гола в среднем за пять игр), а в гостевых еврокубках они играют неуверенно. Сможет ли «Шкендия» использовать поддержку родных трибун и свою атакующую мощь, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Браво» продолжит свою гостевую серию без поражений (шесть из восьми матчей) и удержит минимальное преимущество? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Шкендия» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом в атаке и домашней поддержкой. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и забивает в пяти последних встречах, а также имеет надежную оборону – 0.80 пропущенных гола в среднем за матч. В первом матче северомакедонцы сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно победы со счетом 1:0 или 2:1, чтобы пройти дальше. Домашняя форма «Шкендии» также внушает оптимизм: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле. Их атакующая мощь и стабильная результативность позволяют рассчитывать на как минимум один-два гола, особенно против соперника, который регулярно пропускает. В чемпионате Северной Македонии команда недавно разгромила «Скопье» (3:0), подтвердив свою боеспособность.

«Браво» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Однако их защита оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропускают в восьми из десяти последних встреч. В атаке словенцы действуют скромнее – 1.00 гола в среднем за игру, что ниже, чем у хозяев. В первом матче «Браво» сумел забить дважды и победить, но их оборона пропустила один гол, и теперь им нужно быть внимательными в гостях, где их гостевая статистика в Лиге Конференций не столь надежна – они не проигрывают в шести из восьми последних выездных матчей, но это не гарантирует успеха против такой атакующей команды. Гостям придется обороняться, но их защита редко остается сухой, что создает риски.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Шкендия» является фаворитом и должна уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, домашней поддержке и гостевом голе, тогда как гости слабы в обороне и не могут похвастаться стабильной игрой в защите. Победа «Шкендии» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и северомакедонский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Браво» обыграл «Шкендию» со счетом 2:1, что дает словенской команде психологическое преимущество, однако хозяева забили важный гостевой гол. Текущая форма «Шкендии» (12 голов за пять матчей, 0.80 пропущенных) и слабость обороны «Браво» (1.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Браво» имеет гостевую серию, но против такой атакующей команды им будет сложно удержать свои ворота сухими.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
25
Astrit Amzai
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
2
Александр Трумчи
ПЗ
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
8
Rafa Freitas
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
11
Альмир Криезиу
ЛВ
5
Drilon Islami
ЦФ
29
Fabrice Tamba
ЦФ
9
Фахд Ндзенге
ЦФ
Браво
77
Матьяж Розман
ВР
24
Gašper Jovan
ЦЗ
4
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
5
Ibrahim Halilou
ЦЗ
68
Марван Н'Зузи
ПЗ
7
D. Omoregie
ЦП
99
M. Simonic
ЦП
8
Sandi Nuhanović
ЦП
17
James Inyere Arinze
ЦП
10
Jakoslav Stanković
ЦП
35
Rok Kopatin
ЦФ
Главный тренер
Алеш Арнол
Шкендия
55
Йован Манев
ЦЗ
18
Nazif Ceka
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
20
Lirian Djeladini
ЦП
21
A. Isa
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
99
Marko Gjorgjievski
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
Браво
12
Luka Dakic
ВР
22
Benjamin Maticic
ВР
95
Maj Fogec
ЦЗ
42
An Kumer Celik
ЦЗ
31
Viktor Bozic
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
75
A. Pecar
ЦФ
11
Okpo Mazie
ЦФ
21
Lan Štravs
ЦФ
3-2-2-3
25
23
Димоски
26
2
Трумчи
17
Зейнулаи
8
11
Криезиу
49
Спахиу
9
Ндзенге
29
5
4-5-1
77
Розман
68
Н'Зузи
4
5
24
7
8
17
10
99
35
29
55
Манев
55
Манев
29
9
Ндзенге
99
99
9
Ндзенге
49
Спахиу
10
10
49
Спахиу
17
75
75
17
10
11
11
10
7
21
21
7
Остались в запасе
Шкендия
Браво
18
Nazif Ceka
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
20
Lirian Djeladini
ЦП
21
A. Isa
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
12
Luka Dakic
ВР
22
Benjamin Maticic
ВР
95
Maj Fogec
ЦЗ
42
An Kumer Celik
ЦЗ
31
Viktor Bozic
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
Главный тренер
Алеш Арнол
Остались в запасе
18
Nazif Ceka
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
20
Lirian Djeladini
ЦП
21
A. Isa
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
Остались в запасе
12
Luka Dakic
ВР
22
Benjamin Maticic
ВР
95
Maj Fogec
ЦЗ
42
An Kumer Celik
ЦЗ
31
Viktor Bozic
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
Главный тренер
Алеш Арнол

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Шкендия» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевого гола. Оборона «Браво» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Шкендии» с форой (-1) за 1.9 выглядит оправданной – северомакедонцы должны реализовать свое преимущество на «Филипп II». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Шкендией» и «Браво» состоится 30 июля 2026 года в Скопье на стадионе «Филипп II» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Шкендия» – «Браво»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.90
Победу «Шкендии» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Браво Шкендия
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