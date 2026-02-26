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  • «Самсунспор» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Самсунспор» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 19:35
Самсунспор
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Шкендия
53' О. Нтчам (П) 71' Ш. Ндиайе 79' М. Муандилмаджи 90+2' М. Муандилмаджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Шкендия
24
Бабукарр Гайе
ВР
5
Imran Fetai
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
2
Александр Трумчи
ПЗ
17
Арбин Зейнулаи
(К) ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
77
Лиридон Латифи
ЛФ
5
Drilon Islami
ЦФ
29
Фабрис Тамба
ЦФ
9
Фахд Ндзенге
ЦФ
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
Шкендия
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
6
Адаму Альхассан
ОП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
19
Vane Krstevski
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
3-2-4
1
Кочук
55
ван Дронгелен
17
18
Явру
45
Макумбу
10
Нтчам
15
19
Хольс
99
Муандилмаджи
27
Ндиайе
4-1-1-4
24
Гайе
2
Трумчи
26
31
5
17
Зейнулаи
49
Спахиу
9
Ндзенге
29
Тамба
5
77
Латифи
15
22
22
15
17
28
28
17
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
45
Макумбу
99
99
45
Макумбу
27
Ндиайе
5
5
27
Ндиайе
77
Латифи
4
Рамадани
4
Рамадани
77
Латифи
9
Ндзенге
6
Альхассан
6
Альхассан
9
Ндзенге
17
Зейнулаи
19
19
17
Зейнулаи
5
10
10
5
49
Спахиу
7
Ибраими
7
Ибраими
49
Спахиу
Остались в запасе
Самсунспор
Шкендия
48
Efe Berat Törüz
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
25
Franck Atoen
ЦП
Остались в запасе
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Самсунспор - Шкендия
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
18
15
Офсайды
4
1
Количество передач
508
286
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.69
0.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Самсунспор» против «Шкендии», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор»«Шкендия»

«Самсунспор» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шкендия Самсунспор
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