26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Самсунспор
Самсунспор
3-2-4
1
Кочук
55
ван Дронгелен
17
18
Явру
45
Макумбу
10
Нтчам
15
19
Хольс
99
Муандилмаджи
27
Ндиайе
4-1-1-4
24
Гайе
2
Трумчи
26
31
5
17
Зейнулаи
49
Спахиу
9
Ндзенге
29
Тамба
5
77
Латифи
15
22
22
15
17
28
28
17
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
45
Макумбу
99
99
45
Макумбу
27
Ндиайе
5
5
27
Ндиайе
77
Латифи
4
Рамадани
4
Рамадани
77
Латифи
9
Ндзенге
6
Альхассан
6
Альхассан
9
Ндзенге
17
Зейнулаи
19
19
17
Зейнулаи
5
10
10
5
49
Спахиу
7
Ибраими
7
Ибраими
49
Спахиу
Остались в запасе
Самсунспор
Шкендия
48
Efe Berat Törüz
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
25
Franck Atoen
ЦП
Остались в запасе
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Самсунспор - Шкендия
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
18
15
Офсайды
4
1
Количество передач
508
286
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.69
0.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Самсунспор» против «Шкендии», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Шкендия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»