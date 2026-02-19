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  • «Шкендия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Шкендия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 21:50
Шкендия
19.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Самсунспор
77' М. Муандилмаджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
24
Бабукарр Гайе
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
5
Imran Fetai
ЦЗ
6
Адаму Альхассан
ОП
4
Решат Рамадани
ОП
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
49
Себастьян Спахиу
АП
16
M. Murati
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
(К) ЦФ
29
Фабрис Тамба
ЦФ
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
17
L. Tomasson
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Шкендия
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
18
Nazif Ceka
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
19
Vane Krstevski
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
9
Фахд Ндзенге
ЦФ
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
Самсунспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
99
Ebrima Ceesay
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
3-2-1-1-3
24
Гайе
31
26
5
6
Альхассан
4
Рамадани
17
Зейнулаи
49
Спахиу
29
Тамба
7
Ибраими
16
4-2-3
37
Шатка
18
Явру
17
55
ван Дронгелен
2
Мендес
10
Нтчам
45
Макумбу
27
Ндиайе
15
19
Хольс
29
Тамба
27
27
29
Тамба
49
Спахиу
19
19
49
Спахиу
7
Ибраими
9
Ндзенге
9
Ндзенге
7
Ибраими
4
Рамадани
10
10
4
Рамадани
19
Хольс
5
5
19
Хольс
15
99
99
15
27
Ндиайе
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
27
Ндиайе
Остались в запасе
Шкендия
Самсунспор
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
18
Nazif Ceka
ЦЗ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
18
Nazif Ceka
ЦЗ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Шкендия - Самсунспор
3
Всего ударов по воротам
3
17
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
0
2
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
270
628
Сейвы
6
1
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.24
2.55
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Шкендия» против «Самсунспора», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шкендия»«Самсунспор»

«Шкендия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Самсунспор Шкендия
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