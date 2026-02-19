19.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шкендия
Шкендия
3-2-1-1-3
24
Гайе
31
26
5
6
Альхассан
4
Рамадани
17
Зейнулаи
49
Спахиу
29
Тамба
7
Ибраими
16
4-2-3
37
Шатка
18
Явру
17
55
ван Дронгелен
2
Мендес
10
Нтчам
45
Макумбу
27
Ндиайе
15
19
Хольс
29
Тамба
27
27
29
Тамба
49
Спахиу
19
19
49
Спахиу
7
Ибраими
9
Ндзенге
9
Ндзенге
7
Ибраими
4
Рамадани
10
10
4
Рамадани
19
Хольс
5
5
19
Хольс
15
99
99
15
27
Ндиайе
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
27
Ндиайе
Остались в запасе
Шкендия
Самсунспор
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
18
Nazif Ceka
ЦЗ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
25
Astrit Amzai
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЦЗ
18
Nazif Ceka
ЦЗ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Шкендия - Самсунспор
3
Всего ударов по воротам
3
17
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
0
2
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
270
628
Сейвы
6
1
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.24
2.55
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Шкендия» против «Самсунспора», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шкендия» – «Самсунспор»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»