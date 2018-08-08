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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - СКА-Хабаровск
Тюмень - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 августа 2018
Тюмень
08.08.2018, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
80'
А. Столяренко
9'
М. Казанков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - СКА-Хабаровск
86'
Желтая карточка
В. Федотов
85'
Замена
А. Самсонов
️️️️
О. Алейник
82'
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Казанков
ГОЛ! 1:1!
А. Столяренко
80'
Замена
В. Лешонок
️️️️
М. Лаук
74'
Желтая карточка
П. Шакуро
72'
59'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Е. Кабаев
58'
Замена
В. Федотов
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Теленков
58'
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Малоян
23'
Желтая карточка
Н. Теленков
21'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Казанков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
99
Евгений Кабаев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
17
Егор Глухов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-2-2-1-2
71
Бучнев
90
Шакуро
10
Парняков
20
Столяренко
26
Васиев
6
Козлов
20
Теленков
27
Чудин
10
Лаук
45
Вотинов
0
Малоян
4-1-2-1-2
54
Генералов
24
Ненахов
70
Кабутов
22
Хомуха
10
Никифоров
33
Квеквескири
69
Дедечко
34
Алейник
60
Казанков
26
Черевко
99
Кабаев
0
Малоян
17
Глухов
17
Глухов
0
Малоян
10
Лаук
9
Лешонок
9
Лешонок
10
Лаук
20
Теленков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
20
Теленков
34
Алейник
8
Самсонов
8
Самсонов
34
Алейник
10
Никифоров
19
Федотов
19
Федотов
10
Никифоров
60
Казанков
27
Радченко
27
Радченко
60
Казанков
99
Кабаев
10
Базелюк
10
Базелюк
99
Кабаев
Остались в запасе
Тюмень
СКА-Хабаровск
21
Алексей Баев
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
14
Игорь Коронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
21
Алексей Баев
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
14
Игорь Коронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Остались в запасе
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Геолог
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