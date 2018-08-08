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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Рома
Реал - Рома: обзор матча 08 августа 2018
Реал
08.08.2018, среда, 03:00
Международный кубок чемпионов
2 : 1
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Рома
1
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0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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Италия. Серия А, 11 тур
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Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
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24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Мет Лайф
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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