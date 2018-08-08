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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Сочи
Зенит-2 - Сочи: обзор матча 08 августа 2018
Зенит-2
08.08.2018, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 4
Завершен
Сочи
65'
И. Воробьев
2'
М. Барсов
6'
М. Барсов
45'
А. Саная
81'
Н. Бурмистров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Сочи
81'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Д. Плетнев
79'
69'
Желтая карточка
Т. Мустафин
ГОЛ! 1:3!
И. Воробьев
65'
61'
Замена
И. Миладинович
️️️️
К. Заика
Замена
М. Бачинский
️️️️
Н. Прудников
61'
51'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
М. Барсов
46'
Замена
Н. Обольский
️️️️
Е. Песегов
46'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
А. Саная
Замена
В. Молчан
️️️️
И. Скроботов
46'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Т. Рукас
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
А. Саная
Желтая карточка
А. Синяк
34'
Желтая карточка
Т. Рукас
32'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
И. Камышев
31'
6'
ГОЛ! 0:2!
М. Барсов
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Барсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
88
Иван Тарасов
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
5
Владислав Молчан
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
4-3-2-1
50
Гойло
51
Синяк
33
Скроботов
96
Рукас
66
Байрамов
6
Казаков
11
Камышев
38
Мусаев
95
Воробьев
88
Тарасов
11
Прудников
3-2-1-2-2
12
Заболотный
26
Мустафин
53
Юрганов
44
Калугин
20
Померко
27
Заика
7
Песегов
18
Бурмистров
17
Горбунов
32
Саная
14
Барсов
33
Скроботов
5
Молчан
5
Молчан
33
Скроботов
11
Прудников
77
Бачинский
77
Бачинский
11
Прудников
96
Рукас
18
Сергеев
18
Сергеев
96
Рукас
11
Камышев
10
Плетнев
10
Плетнев
11
Камышев
14
Барсов
10
Саламатов
10
Саламатов
14
Барсов
32
Саная
37
Косянчук
37
Косянчук
32
Саная
27
Заика
45
Миладинович
45
Миладинович
27
Заика
7
Песегов
9
Обольский
9
Обольский
7
Песегов
Остались в запасе
Зенит-2
Сочи
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Кирилл Макеев
ЛВ
31
Михаил Кизеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Александр Горшков
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Кирилл Макеев
ЛВ
31
Михаил Кизеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Горшков
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Зенит-2 - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
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0 : 1
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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