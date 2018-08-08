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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химки
Шинник - Химки: обзор матча 08 августа 2018
Шинник
08.08.2018, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
Химки
88'
А. Корян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Химки
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Корян
83'
Замена
А. Моргунов
️️️️
К. Алиев
Замена
Э. Булия
️️️️
Э. Низамутдинов
80'
72'
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Портнягин
67'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Мостовой
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Гелоян
64'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Д. Самойлов
56'
Замена
В. Камилов
️️️️
С. Нарылков
46'
Желтая карточка
Д. Магадиев
14'
12'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Петрусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химки
78
Денис Кавлинов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Шинник
1
Евгений Гошев
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
45
Максим Пичугин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Антипин
17
Покидышев
22
Кожемякин
76
Стешин
22
Магадиев
22
Нарылков
14
Первушин
15
Самойлов
10
Гелоян
22
Самодин
81
Низамутдинов
3-3-2-2
78
Кавлинов
52
Мильдзихов
15
Данилкин
25
Филин
52
Нетфуллин
9
Яковлев
2
Димидко
77
Корян
8
Петрусев
97
Портнягин
10
Алиев
15
Самойлов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
15
Самойлов
22
Нарылков
18
Камилов
18
Камилов
22
Нарылков
10
Гелоян
57
Деобальд
57
Деобальд
10
Гелоян
81
Низамутдинов
91
Булия
91
Булия
81
Низамутдинов
10
Алиев
14
Моргунов
14
Моргунов
10
Алиев
8
Петрусев
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Петрусев
97
Портнягин
88
Болов
88
Болов
97
Портнягин
Мостовой
24
Белоус
24
Белоус
Мостовой
Остались в запасе
Шинник
Химки
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
96
Александр Смирнов
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Остались в запасе
96
Александр Смирнов
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Шинник
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