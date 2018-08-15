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    Расписание матчей 15-08-2018

    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    15 августа, среда
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:2
    Колорадо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 3 тур
    15 августа, среда
    13:00
    Сахалин
    0:0
    Иртыш
    Матч завершен
    15 августа, среда
    14:00
    Сибирь-2
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    Суперкубок УЕФА 2018
    15 августа, среда
    22:00
    Реал
    2:4
    Атлетико
    Матч завершен
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