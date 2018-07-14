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    Расписание матчей 14-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 18 тур
    14 июля, суббота
    16:00
    Кайсар
    2:2
    Тобол
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    17:00
    Акжайык
    2:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    17:00
    Астана
    2:0
    Шахтер
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    18:00
    Актобе
    5:1
    Атырау
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 16 тур
    14 июля, суббота
    16:45
    Минск
    3:1
    Дняпро
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    18:45
    Смолевичи
    2:3
    БАТЭ
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    20:45
    Витебск
    5:1
    Неман
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место
    14 июля, суббота
    17:00
    Бельгия
    2:0
    Англия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 1 тур
    14 июля, суббота
    20:00
    Мидтьюлланд
    0:0
    Орхус
    Матч завершен
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