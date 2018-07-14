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Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Англия
Бельгия - Англия: обзор матча 14 июля 2018
Бельгия
14.07.2018, суббота, 17:00
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 0
Завершен
Англия
4'
Т. Менье
82'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Англия
Желтая карточка
А. Витсель
90'
+3
84'
Замена
Д. Алли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
К. Де Брюйне
82'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Ю. Тилеманс
78'
77'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Р. Лукаку
60'
52'
Желтая карточка
Д. Стоунз
46'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Д. Роуз
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Т. Вермален
️️️️
Н. Шадли
39'
Травма
Н. Шадли
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Менье
Пас отдал
Н. Шадли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Аксель Витсель
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Эден Азар
АП
22
Насер Шадли
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
4
Компани
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
15
Менье
6
Витсель
8
Тилеманс
22
Шадли
10
Азар
7
Де Брюйне
9
Лукаку
3-2-2-1-1
1
Пикфорд
5
Стоунз
16
Джонс
15
Дайер
12
Триппьер
3
Роуз
17
Делф
18
Лофтус-Чик
10
Стерлинг
9
Кейн
22
Шадли
3
Вермален
3
Вермален
22
Шадли
8
Тилеманс
19
Дембеле
19
Дембеле
8
Тилеманс
9
Лукаку
14
Мертенс
14
Мертенс
9
Лукаку
18
Лофтус-Чик
20
Алли
20
Алли
18
Лофтус-Чик
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
3
Роуз
7
Лингард
7
Лингард
3
Роуз
Остались в запасе
Бельгия
Англия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Бельгия - Англия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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