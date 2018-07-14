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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Неман
Витебск - Неман: обзор матча 14 июля 2018
Витебск
14.07.2018, суббота, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
5 : 1
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витебск - Неман
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
0 : 0
11.10.2026
Ислочь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
- : -
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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Витебск
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