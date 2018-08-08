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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Факел
Спартак-2 - Факел: обзор матча 08 августа 2018
Спартак-2
08.08.2018, среда, 16:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Факел
9'
С. Божин (АГ)
90+3'
М. Осипенко (АГ)
10'
А. Макарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Факел
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Осипенко
90'
+3
Замена
Е. Рудковский
️️️️
А. Руденко
90'
+1
Желтая карточка
С. Нимели
89'
84'
Замена
С. Цвейба
️️️️
М. Кузьмин
76'
Желтая карточка
М. Кузьмин
66'
Замена
М. Шогенов
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Н. Тюнин
️️️️
М. Игнатов
63'
61'
Замена
М. Осипенко
️️️️
М. Афанасьев
59'
Замена
М. Бирюков
️️️️
С. Орлов
Замена
С. Бакаев
️️️️
С. Еременко
46'
27'
Желтая карточка
О. Бабенков
Желтая карточка
П. Маслов
24'
10'
ГОЛ! 1:1!
А. Макарчук
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Божин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
79
Данила Ермаков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Сергей Еременко
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
5
Сергей Орлов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
10
Солтмурад Бакаев
ПВ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-3-2-1
79
Ермаков
36
Воропаев
95
Гапонов
39
Маслов
46
Мамин
14
Еременко
20
Полубояринов
83
Пантелеев
19
Руденко
8
Игнатов
99
Нимели
3-2-2-1-2
30
Кортнев
17
Макарчук
13
Кагермазов
47
Божин
27
Молодцов
4
Бабенков
77
Афанасьев
8
Мануковский
6
Кузьмин
10
Лебеденко
5
Орлов
19
Руденко
10
Рудковский
10
Рудковский
19
Руденко
8
Игнатов
4
Тюнин
4
Тюнин
8
Игнатов
14
Еременко
10
Бакаев
10
Бакаев
14
Еременко
77
Афанасьев
55
Осипенко
55
Осипенко
77
Афанасьев
10
Лебеденко
8
Шогенов
8
Шогенов
10
Лебеденко
6
Кузьмин
14
Цвейба
14
Цвейба
6
Кузьмин
5
Орлов
17
Бирюков
17
Бирюков
5
Орлов
Остались в запасе
Спартак-2
Факел
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
24
Дмитрий Терновский
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Сергей Волгин
Статистика матча Спартак-2 - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
академии "Спартак"
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