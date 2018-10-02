Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 02-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 27 тур
    2 октября, вторник
    02:00
    Парана
    1:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 2 тур, группа F
    2 октября, вторник
    19:55
    Хоффенхайм
    1:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    22:00
    Лион
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 2 тур, группа H
    2 октября, вторник
    19:55
    Ювентус
    3:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    0:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/16 финала
    2 октября, вторник
    21:45
    Эвертон
    1:1
    (3:4)п
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 11 тур
    2 октября, вторник
    21:45
    Астон Вилла
    3:3
    Престон
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    21:45
    Брентфорд
    1:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    0:2
    Мидлсбро
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    21:45
    Уиган Атлетик
    0:0
    Суонси
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    21:45
    Халл Сити
    0:1
    Лидс
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    22:00
    Рединг
    0:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    22:00
    Сток Сити
    2:0
    Болтон
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 2 тур, группа E
    2 октября, вторник
    22:00
    Бавария
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    22:00
    АЕК
    2:3
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 2 тур, группа G
    2 октября, вторник
    22:00
    ЦСКА
    1:0
    Реал
    Матч завершен
    2 октября, вторник
    22:00
    Рома
    5:0
    Виктория
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11