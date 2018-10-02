сентябрь 2018
октябрь 2018
Бразилия. Серия А 2018, 27 тур
2 октября, вторник
02:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 2 тур, группа F
2 октября, вторник
19:55
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 2 тур, группа H
Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/16 финала
2 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 11 тур
2 октября, вторник
21:45
Матч завершен
2 октября, вторник
21:45
Матч завершен
2 октября, вторник
21:45
Матч завершен
2 октября, вторник
21:45
Матч завершен
2 октября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 2 тур, группа E