Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Аякс
Бавария - Аякс: обзор матча 02 октября 2018
Бавария
02.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
4'
М. Хуммельс
22'
Н. Мазрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аякс
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
90'
+3
Желтая карточка
С. Гнабри
88'
85'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Д. Нерес
Желтая карточка
Х. Родригес
78'
75'
Замена
Д. де Вит
️️️️
Д. ван де Бек
Замена
С. Гнабри
️️️️
Ф. Рибери
74'
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Роббен
62'
51'
Желтая карточка
Д. Блинд
Желтая карточка
Х. Мартинес
40'
22'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мазрауи
Пас отдал
Д. Тадич
21'
Желтая карточка
Д. ван де Бек
ГОЛ! 1:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
А. Роббен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
88
Мартинес
6
Киммих
7
Рибери
6
Алькантара
10
Роббен
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-2
24
Онана
17
Блинд
4
де Лигт
8
Вебер
3
Мазрауи
3
Тальяфико
22
Зиеш
6
ван де Бек
20
Шоне
7
Нерес
10
Тадич
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
10
Роббен
23
Родригес
23
Родригес
10
Роббен
7
Рибери
7
Гнабри
7
Гнабри
7
Рибери
6
ван де Бек
20
де Вит
20
де Вит
6
ван де Бек
7
Нерес
9
Дольберг
9
Дольберг
7
Нерес
Остались в запасе
Бавария
Аякс
26
Свен Ульрайх
ВР
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Бавария - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Бавария
Аякс
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
Вчера, 14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
Вчера, 13:50
4
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
Вчера, 10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
Вчера, 08:16
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
Вчера, 14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
Вчера, 13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
Вчера, 10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
Вчера, 08:16
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
Вчера, 00:24
1
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+