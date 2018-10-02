Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Суонси
Уиган Атлетик - Суонси: обзор матча 02 октября 2018
Уиган Атлетик
02.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Суонси
Желтая карточка
У. Григг
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
3-4-1-1
28
Уолтон
22
Данкли
4
Кипр
33
Робинсон
33
Джеймс
8
Эванс
24
Гибсон
25
Пауэлл
24
Якобс
14
Гарнер
4-3-1-2
15
Нордфельдт
26
Ноутон
6
Родон
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
14
Кэрролл
4
Фултон
6
Гримес
43
Целина
9
МакБарни
19
МакКэй
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Суонси
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Уиган Атлетик - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Суонси
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+