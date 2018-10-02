Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Янг Бойз
Ювентус - Янг Бойз: обзор матча 02 октября 2018
Ювентус
02.10.2018, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
3 : 0
Завершен
Янг Бойз
5'
П. Дибала
33'
П. Дибала
69'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Янг Бойз
78'
Вторая желтая
М. Камара
Замена
М. Кен
️️️️
М. Манджукич
78'
75'
Желтая карточка
М. Камара
71'
Замена
Р. Ассале
️️️️
К. Фасснахт
70'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Пьянич
70'
ГОЛ! 3:0!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
69'
46'
Замена
С. Лаупер
️️️️
С. Саного Жуниор
Замена
Э. Джан
️️️️
Б. Матюиди
46'
41'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
33'
24'
Желтая карточка
Л. Бертоне
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Л. Бонуччи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
Бенатиа
15
Барцальи
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Куадрадо
10
Бернардески
9
Манджукич
21
Дибала
3-5-1-1
16
фон Бальмус
5
Камара
5
фон Берген
23
Бенито
16
Фасснахт
15
Соу
35
Жуниор
13
Шик
10
Сулеймани
6
Бертоне
99
Оаро
8
Матюиди
23
Джан
23
Джан
8
Матюиди
15
Пьянич
28
Хедира
28
Хедира
15
Пьянич
9
Манджукич
9
Кен
9
Кен
9
Манджукич
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
35
Жуниор
30
Лаупер
30
Лаупер
35
Жуниор
16
Фасснахт
27
Ассале
27
Ассале
16
Фасснахт
Остались в запасе
Ювентус
Янг Бойз
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Ювентус - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Ювентус
Янг Бойз
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+