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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Валенсия
Манчестер Юнайтед - Валенсия: обзор матча 02 октября 2018
Манчестер Юнайтед
02.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Валенсия
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
87'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Р. Лукаку
86'
85'
Желтая карточка
К. Пиччини
45'
Желтая карточка
Д. Парехо
32'
Желтая карточка
Родриго
21'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
3
Байи
6
Смоллинг
23
Шоу
25
Валенсия
18
Матич
25
Феллайни
8
Погба
9
Рэшфорд
4
Санчес
9
Лукаку
4-1-2-1-2
33
Нето
12
Пиччини
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
19
Кондогбиа
10
Парехо
11
Гедеш
44
Батшуайи
19
Родриго
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Валенсия
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Валенсия
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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