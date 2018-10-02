Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 02 октября 2018
Эвертон
02.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Саутгемптон
85'
Т. Уолкотт
44'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Саутгемптон
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
85'
80'
Желтая карточка
Я. Беднарек
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Н. Редмонд
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Эвертон
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Стекеленбург
3
Кенни
5
Кин
4
Зума
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
11
Бернард
26
Доуэлл
23
Тосун
11
Лукман
3-3-2-2
1
Ганн
5
Беднарек
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
99
Лемина
23
Таргетт
27
Редмонд
23
Хейбьерг
28
Ингс
11
Габбиадини
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
21
Гарри Льюис
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Саутгемптон
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
Вчера, 17:59
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
Вчера, 17:59
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+