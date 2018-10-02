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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Виктория
Рома - Виктория: обзор матча 02 октября 2018
Рома
02.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
5 : 0
Завершен
Виктория
3'
Э. Джеко
40'
Э. Джеко
64'
Д. Ундер
73'
Д. Клюйверт
90+2'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Виктория
ГОЛ! 5:0!
Э. Джеко
90'
+2
Желтая карточка
П. Шик
88'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Ундер
74'
ГОЛ! 4:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Д. Ундер
73'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ундер
Пас отдал
Л. Пеллегрини
64'
51'
Желтая карточка
Л. Гейда
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Ундер
40'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
6
Роман Прохазка
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
11
Коларов
17
Фасио
15
Жуан
24
Флоренци
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-3-1-2
1
Козачик
8
Лимберски
2
Гейда
14
Ржезник
4
Хубник
6
Прохазка
7
Горжава
17
Грошовски
19
Коваржик
9
Земан
21
Крменчик
7
Ундер
14
Шик
14
Шик
7
Ундер
Остались в запасе
Рома
Виктория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Алеш Грушка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
16
Алеш Грушка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Рома - Виктория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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