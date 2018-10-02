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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 октября 2018
Рединг
02.10.2018, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
64'
Т. Ляйстнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Симс
70'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ляйстнер
Желтая карточка
Я. Мейте
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-5-1
28
Уокер
26
Мур
4
Илори
17
Идом
2
Гантер
6
Эзатолахи
10
Бакуна
4
Келли
77
Барроу
14
Алуко
11
Мейте
3-2-3-1-1
1
Ламли
6
Линч
22
Ранхель
5
Кэмерон
37
Ляйстнер
21
Бидуэлл
24
Кузинс
10
Эзе
21
Луонго
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
11
Джошуа Симс
ПВ
8
Джон Свифт
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
8
Джон Свифт
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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