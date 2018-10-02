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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Реал
ЦСКА - Реал: обзор матча 02 октября 2018
ЦСКА
02.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 0
Завершен
Реал
2'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Реал
Замена
Г. Кырнац
️️️️
И. Обляков
90'
+8
Вторая желтая
И. Акинфеев
90'
+6
Желтая карточка
И. Акинфеев
90'
+6
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Ф. Чалов
78'
Желтая карточка
Я. Бийол
66'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
65'
58'
Замена
М. Диас
️️️️
Л. Васкес
58'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Каземиро
43'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Д. Карвахаль
41'
Травма
Д. Карвахаль
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
97
Ильзат Ахметов
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
23
Чернов
50
Бекао
15
Бийол
14
Набабкин
6
Фернандес
66
Дзагоев
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
4-1-2-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
6
Начо
3
Регилон
5
Каземиро
8
Кроос
25
Себальос
17
Васкес
10
Асенсио
9
Бензема
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
10
Обляков
22
Кырнац
22
Кырнац
10
Обляков
63
Чалов
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
63
Чалов
14
Карвахаль
20
Одриосола
20
Одриосола
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
14
Модрич
5
Каземиро
17
Васкес
9
Диас
9
Диас
17
Васкес
Остались в запасе
ЦСКА
Реал
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча ЦСКА - Реал
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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