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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Шахтер
Лион - Шахтер: обзор матча 02 октября 2018
Лион
02.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
70'
М. Дембеле
72'
Л. Дюбуа
44'
А. Мораес
55'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Шахтер
ГОЛ! 2:2!
Л. Дюбуа
Пас отдал
У. Ауа
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Н. Фекир
70'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Мораес
Желтая карточка
Н. Фекир
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Исмаили
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
23
Менди
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
29
Тусар
10
Ауа
22
Н'Домбеле
10
Фекир
11
Траоре
9
Дембеле
4-1-1-2-2
30
Пятов
44
Ракицкий
27
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Майкон
10
Марлос
10
Патрик
11
Тайсон
18
Мораес
Остались в запасе
Лион
Шахтер
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Лион - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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