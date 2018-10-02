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Лига чемпионов 2026/2027
Хоффенхайм - Манчестер Сити
Хоффенхайм - Манчестер Сити: обзор матча 02 октября 2018
Хоффенхайм
02.10.2018, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
1'
И. Бельфодиль
8'
С. Агуэро
87'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Манчестер Сити
90'
+4
Желтая карточка
С. Агуэро
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сильва
66'
Желтая карточка
К. Уокер
Желтая карточка
К. Демирбай
57'
36'
Желтая карточка
Фернандиньо
12'
Желтая карточка
Н. Отаменди
8'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Л. Сане
ГОЛ! 1:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
К. Демирбай
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
32
Винченцо Грифо
ЛВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бауманн
25
Акпогума
4
Пош
4
Хогма
30
Бренет
27
Гриллич
3
Кадержабек
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
11
Салаи
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
4
Компани
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Хоффенхайм
Манчестер Сити
32
Леонардо Биттенкурт
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Хоффенхайм - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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