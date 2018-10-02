Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лидс
Халл Сити - Лидс: обзор матча 02 октября 2018
Халл Сити
02.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
51'
Т. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Лидс
80'
Желтая карточка
П. Янссон
Желтая карточка
М. Хенриксен
79'
70'
Желтая карточка
Б. Дуглас
51'
ГОЛ! 0:1!
Т. Робертс
Пас отдал
М. Клих
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Халл Сити
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
3-2-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
4
Элфик
3
Кингсли
2
Личай
34
Кейн
11
Гросицки
36
Ирвин
7
Хенриксен
18
Мартин
20
Боуэн
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
6
Купер
18
Янссон
12
Эйлинг
30
Дуглас
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
Остались в запасе
Халл Сити
Лидс
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Халл Сити - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Лидс
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+