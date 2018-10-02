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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Мидлсбро
Ипсвич Таун - Мидлсбро: обзор матча 02 октября 2018
Ипсвич Таун
02.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
12'
М. Бешич
16'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Мидлсбро
16'
ГОЛ! 0:2!
С. Даунинг
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Бешич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Мидлсбро
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-2-1
1
Геркен
99
Чалоба
4
Чамберс
3
Кнудсен
2
Донасьен
8
Скьюз
18
Уорд
10
Грэм
4-1-3-2
12
Рэндольф
32
Фрэнд
44
Флинт
5
Шоттон
4
Айяла
17
Бешич
16
Хаусон
6
Сэйвилл
19
Даунинг
22
Брейтуэйт
9
Хагилл
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Мидлсбро
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Ипсвич Таун - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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