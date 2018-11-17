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октябрь 2018
ноябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Аргентина
2 : 0
Мексика
Завершен
Чили
2 : 3
Коста-Рика
Завершен
Гондурас
1 : 0
Панама
Завершен
Австралия
1 : 1
Южная Корея
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C4, 5 тур
Сербия
2 : 1
Черногория
Завершен
Румыния
3 : 0
Литва
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B2, 5 тур
Турция
0 : 1
Швеция
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A3, 5 тур
Италия
0 : 0
Португалия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C1, 5 тур
Албания
0 : 4
Шотландия
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 14 тур
Малага
2 : 0
Химнастик
Завершен
Осасуна
2 : 0
Тенерифе
Завершен
Реус Депортиу
1 : 4
Эстремадура
Завершен
Сарагоса
2 : 2
Мальорка
Завершен
Реал Ов
2 : 1
Спортинг
Завершен