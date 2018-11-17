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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Эстремадура
Реус Депортиу - Эстремадура: обзор матча 17 ноября 2018
Реус Депортиу
17.11.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 14 тур
1 : 4
Завершен
Эстремадура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реус Депортиу - Эстремадура
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
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2015.12.01 23:46
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
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Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Кубок Испании. «Атлетико» обыграл «Реус Депортиу»
2015.12.01 23:46
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
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Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
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