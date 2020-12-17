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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эстремадура - Сокуэльямос
Эстремадура - Сокуэльямос: обзор матча 17 декабря 2020
Эстремадура
17.12.2020, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Сокуэльямос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстремадура - Сокуэльямос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Сокуэльямос
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сокуэльямос
0 : 2
06.01.2021
Леганес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
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Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
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Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
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Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
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Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
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