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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эстремадура - Жирона
Эстремадура - Жирона: обзор матча 30 октября 2024
Эстремадура
30.10.2024, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Жирона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстремадура - Жирона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
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