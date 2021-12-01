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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эстремадура - Самора
Эстремадура - Самора: обзор матча 01 декабря 2021
Эстремадура
01.12.2021, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Самора
11'
М. Лосада
49'
C. Parra
65'
М. Лосада
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эстремадура - Самора
Желтая карточка
F. Cruz
84'
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Лосада
Замена
S. Gil
️️️️
D. Toribio
57'
Замена
S. Coris
️️️️
R. Mesa
57'
49'
ГОЛ! 0:2!
C. Parra
27'
Желтая карточка
J. Luque
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Лосада
Пас отдал
J. Luque
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эстремадура - Самора
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 0
04.12.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 1/32 финала
Самора
1 : 2
22.11.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 2
01.11.2023
Расинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 3
15.12.2021
Реал Сосьедад
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