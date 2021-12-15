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Расписание матчей
Испания. Кубок
Самора - Реал Сосьедад
Самора - Реал Сосьедад: обзор матча 15 декабря 2021
Самора
15.12.2021, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
47'
Х. Гуриди
70'
Б. Турриэнтес
90+2'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Самора - Реал Сосьедад
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Порту
83'
Замена
Порту
️️️️
А. Серлот
78'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Р. Ле Норман
70'
ГОЛ! 0:2!
Б. Турриэнтес
Замена
I. Baqué
️️️️
C. Ramos
63'
55'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Янузай
47'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуриди
Пас отдал
Р. Ле Норман
46'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Х. Кампос
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самора
1
Jon Villanueva
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
11
Pedro Astray
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
3
Dani Espejo
ЦЗ
18
Diego Hernández Luengo
ЦФ
7
R. Gonzalez
ЦФ
10
C. Ramos
ЦФ
0
J. Luque
ЦФ
18
Adrián Herrera
ЦФ
25
Marcos Baselga
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Самора
22
Мартин Маписа
ВР
12
Carlos Cordero
ЦЗ
3
Хон Рохо
ЦЗ
6
Iñigo Baqué
ЦП
11
Jorge
ЦП
17
Javi Navas
ЦП
22
Kepa Vieites
ЦП
7
Марио Лосада
ЦФ
2
Carlos Parra
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
17
Agustín Coscia
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-5
1
24
Гарай
5
Кампос
3
11
10
25
18
0
7
4-4-1-1
13
Райан
2
Горосабель
24
Ле Норман
16
Пачеко
15
Рико
14
Ильярраменди
7
Джуара
18
Гуриди
6
Гевара
24
Янузай
9
Серлот
10
6
6
10
24
Ле Норман
6
Элустондо
6
Элустондо
24
Ле Норман
24
Янузай
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Янузай
14
Ильярраменди
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
14
Ильярраменди
9
Серлот
10
Порту
10
Порту
9
Серлот
Остались в запасе
Самора
Реал Сосьедад
22
Мартин Маписа
ВР
12
Carlos Cordero
ЦЗ
3
Хон Рохо
ЦЗ
11
Jorge
ЦП
17
Javi Navas
ЦП
22
Kepa Vieites
ЦП
7
Марио Лосада
ЦФ
2
Carlos Parra
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
17
Agustín Coscia
ЦФ
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
22
Мартин Маписа
ВР
12
Carlos Cordero
ЦЗ
3
Хон Рохо
ЦЗ
11
Jorge
ЦП
17
Javi Navas
ЦП
22
Kepa Vieites
ЦП
7
Марио Лосада
ЦФ
2
Carlos Parra
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
17
Agustín Coscia
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Самора - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 0
04.12.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 1/32 финала
Самора
1 : 2
22.11.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 2
01.11.2023
Расинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 3
15.12.2021
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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