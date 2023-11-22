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Расписание матчей
Испания. Кубок
Самора - Вильярреал
Самора - Вильярреал: обзор матча 22 ноября 2023
Самора
22.11.2023, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Вильярреал
49'
A. Etxabaru
88'
Х. Луис Моралес
96'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самора - Вильярреал
120'
Желтая карточка
П. Рейна
106'
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
S. Baldrich
️️️️
C. Ramos
106'
Желтая карточка
A. Etxabaru
105'
+1
Замена
P. Camacho (pen.)
️️️️
Р. Марсе
97'
96'
ГОЛ! 1:2!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Э. Капу
88'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
78'
Желтая карточка
А. Баэна
72'
Замена
И. Акомах
️️️️
К. Фемения
61'
Замена
Э. Капу
️️️️
С. Комесанья
61'
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Тригерос
ГОЛ! 1:0!
A. Etxabaru
Пас отдал
Р. Марсе
49'
46'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Р. Альбиоль
46'
Замена
А. Баэна
️️️️
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самора
1
Fermín Sobrón Olarte
ВР
20
Рохер Марсе
ЦЗ
5
Bolo
ЦЗ
3
Luis Luengo
ЦЗ
23
Joel Priego
ЦП
24
Luis Rivas
ЦФ
2
Carlos Parra
ЦФ
10
C. Ramos
ЦФ
7
R. Gonzalez
(К)
ЦФ
11
Adrián Mancebo
ЦФ
16
Asier Etxabaru
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Самора
1
David Troya
ВР
3
Javi Barrio
ЦЗ
17
Víctor López
ЦЗ
25
Brian Bailón
ЦЗ
15
Jesus Muñoz
ЦЗ
14
Theo Garcia
ЦП
26
Hugo Borrajo
ЦП
18
Sergi Baldrich
ЦФ
9
Pito Camacho (pen.)
ЦФ
7
Kun Temenuzhkov
ЦФ
12
Alejandro Morales
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
3-1-5
1
20
Марсе
5
3
23
10
16
11
7
2
3-2-3-1
25
Рейна
23
Педраса
4
Куэнка
39
Альбиоль
2
Альтимира
5
Морено
10
Парехо
14
Комесанья
14
Тригерос
25
Моралес
10
18
18
10
20
Марсе
9
9
20
Марсе
39
Альбиоль
8
Фойт
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Комесанья
6
Капу
6
Капу
14
Комесанья
23
Педраса
10
Баэна
10
Баэна
23
Педраса
2
Фемения
11
Акомах
11
Акомах
2
Фемения
14
Тригерос
7
Морено
7
Морено
14
Тригерос
25
Моралес
10
Паскуаль
10
Паскуаль
25
Моралес
Остались в запасе
Самора
Вильярреал
1
David Troya
ВР
3
Javi Barrio
ЦЗ
17
Víctor López
ЦЗ
25
Brian Bailón
ЦЗ
15
Jesus Muñoz
ЦЗ
14
Theo Garcia
ЦП
26
Hugo Borrajo
ЦП
7
Kun Temenuzhkov
ЦФ
12
Alejandro Morales
ЦФ
1
Филип Йоргенсен
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
David Troya
ВР
3
Javi Barrio
ЦЗ
17
Víctor López
ЦЗ
25
Brian Bailón
ЦЗ
15
Jesus Muñoz
ЦЗ
14
Theo Garcia
ЦП
26
Hugo Borrajo
ЦП
7
Kun Temenuzhkov
ЦФ
12
Alejandro Morales
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Самора - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 0
04.12.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 1/32 финала
Самора
1 : 2
22.11.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 2
01.11.2023
Расинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 3
15.12.2021
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
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