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Расписание матчей
Испания. Кубок
Самора - Расинг
Самора - Расинг: обзор матча 01 ноября 2023
Самора
01.11.2023, среда, 19:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Расинг
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Самора - Расинг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 0
04.12.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 1/32 финала
Самора
1 : 2
22.11.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 2
01.11.2023
Расинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 3
15.12.2021
Реал Сосьедад
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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Самора
Расинг
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
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