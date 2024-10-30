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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хувентуд де Торремолинос - Самора
Хувентуд де Торремолинос - Самора: обзор матча 30 октября 2024
Хувентуд де Торремолинос
30.10.2024, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Самора
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Хувентуд де Торремолинос - Самора
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хувентуд де Торремолинос
Испания. Кубок, 1/64 финала
Торрент
3 : 1
29.10.2025
Хувентуд де Торремолинос
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Хувентуд де Торремолинос
0 : 3
21.12.2022
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
3 : 2
13.11.2022
Уэска
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 0
04.12.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 1/32 финала
Самора
1 : 2
22.11.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 2
01.11.2023
Расинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Самора
0 : 3
15.12.2021
Реал Сосьедад
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Хувентуд де Торремолинос
Самора
Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона
2021.01.05 23:14
2
Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона
2021.01.05 23:14
2
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