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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хувентуд де Торремолинос - Севилья
Хувентуд де Торремолинос - Севилья: обзор матча 21 декабря 2022
Хувентуд де Торремолинос
21.12.2022, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Хувентуд де Торремолинос - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хувентуд де Торремолинос
Испания. Кубок, 1/64 финала
Торрент
3 : 1
29.10.2025
Хувентуд де Торремолинос
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
1 : 2
30.10.2024
Самора
Испания. Кубок, 2 раунд
Хувентуд де Торремолинос
0 : 3
21.12.2022
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Хувентуд де Торремолинос
3 : 2
13.11.2022
Уэска
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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