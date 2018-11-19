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октябрь 2018
ноябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Исландия
2 : 2
Катар
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A1, 6 тур
Германия
2 : 2
Нидерланды
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B1, 6 тур
Чехия
1 : 0
Словакия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B4, 6 тур
Дания
0 : 0
Ирландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C3, 6 тур
Болгария
1 : 1
Словения
Завершен
Кипр
0 : 2
Норвегия
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 14 тур
Альмерия
1 : 1
Депортиво
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 35 тур
Гремио
2 : 0
Шапекоэнсе
Завершен
Сан-Паулу
1 : 0
Крузейро
Завершен