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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Нидерланды
Германия - Нидерланды: обзор матча 19 ноября 2018
Германия
19.11.2018, понедельник, 22:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
2 : 2
Завершен
Нидерланды
9'
Т. Вернер
19'
Л. Сане
85'
К. Промес
90'
В. ван Дейк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Нидерланды
90'
ГОЛ! 2:2!
В. ван Дейк
85'
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
Пас отдал
М. де Рон
Замена
Л. Горецка
️️️️
Л. Сане
80'
Желтая карточка
Й. Киммих
68'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
67'
65'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Я. Дилросун
64'
Травма
Я. Дилросун
Замена
М. Ройс
️️️️
Т. Вернер
63'
60'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Т. Кроос
52'
45'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Р. Бабел
44'
Травма
Р. Бабел
38'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Кроос
19'
Желтая карточка
М. Хуммельс
14'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
С. Гнабри
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тило Керер
ПАЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Райан Бабел
ЛФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Марко Ройс
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Пабло Росарио
ОП
18
Тонни Вилена
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нойер
0
Шульц
5
Хуммельс
2
Рюдигер
15
Зюле
6
Киммих
15
Керер
8
Кроос
20
Гнабри
19
Сане
11
Вернер
4-1-2-1-2
13
Силлессен
2
Тете
6
де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
11
Промес
10
Депай
19
Бабел
19
Сане
8
Горецка
8
Горецка
19
Сане
11
Вернер
11
Ройс
11
Ройс
11
Вернер
20
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
20
Гнабри
19
Бабел
0
Дилросун
0
Дилросун
19
Бабел
8
Вейналдум
18
Вилена
18
Вилена
8
Вейналдум
Дилросун
9
де Йонг
9
де Йонг
Дилросун
Остались в запасе
Германия
Нидерланды
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
6
Пабло Росарио
ОП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
6
Пабло Росарио
ОП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Германия - Нидерланды
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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