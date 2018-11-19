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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия - Катар
Исландия - Катар: обзор матча 19 ноября 2018
Исландия
19.11.2018, понедельник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Исландия - Катар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
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