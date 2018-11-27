октябрь 2018
ноябрь 2018
Бразилия. Серия А 2018, 37 тур
Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа E
Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа G
Франция. Кубок лиги (2018/2019), 1/16 финала
27 ноября, вторник
21:00
Матч завершен
Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/8 финала
27 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 19 тур
27 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа F
27 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа H