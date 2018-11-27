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    Расписание матчей 27-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 37 тур
    27 ноября, вторник
    01:00
    Ботафого
    2:1
    Парана
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    01:00
    Сан-Паулу
    0:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа E
    27 ноября, вторник
    20:55
    АЕК
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:00
    Бавария
    5:1
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа G
    27 ноября, вторник
    20:55
    ЦСКА
    1:2
    Виктория
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:00
    Рома
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2018/2019), 1/16 финала
    27 ноября, вторник
    21:00
    Ним
    1:1
    (4:2)п
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/8 финала
    27 ноября, вторник
    22:45
    Лестер
    0:0
    (6:5)п
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 19 тур
    27 ноября, вторник
    22:45
    Брентфорд
    2:3
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:45
    Лидс
    1:0
    Рединг
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:45
    Престон
    1:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:45
    Ротерхэм
    2:2
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:45
    Халл Сити
    0:0
    Норвич Сити
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:0
    Болтон
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа F
    27 ноября, вторник
    23:00
    Хоффенхайм
    2:3
    Шахтер
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:00
    Лион
    2:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 5 тур, группа H
    27 ноября, вторник
    23:00
    Манчестер Юнайтед
    1:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:00
    Ювентус
    1:0
    Валенсия
    Матч завершен
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