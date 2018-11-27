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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Виктория
ЦСКА - Виктория: обзор матча 27 ноября 2018
ЦСКА
27.11.2018, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
10'
Н. Влашич (П)
56'
Р. Прохазка
81'
Л. Гейда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Виктория
90'
+2
Желтая карточка
Я. Копиц
81'
ГОЛ! 1:2!
Л. Гейда
Пас отдал
П. Грошовски
80'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
Т. Хоры
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
80'
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Обляков
72'
70'
Замена
М. Гавел
️️️️
М. Петржела
60'
Желтая карточка
П. Грошовски
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. Прохазка
Пас отдал
Р. Ржезник
46'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Д. Лимберски
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Г. Щенников
46'
44'
Пенальти не реализован!
Р. Прохазка
36'
Желтая карточка
Р. Хубник
Желтая карточка
Ф. Чалов
23'
Желтая карточка
И. Обляков
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Влашич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ПЗ
11
Милан Петржела
ЛП
19
Ян Коваржик
ЛВ
6
Роман Прохазка
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
23
Чернов
50
Бекао
6
Фернандес
42
Щенников
8
Бистрович
10
Сигурдссон
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
4-1-3-1-1
16
Грушка
14
Ржезник
2
Гейда
4
Хубник
8
Лимберски
6
Прохазка
17
Грошовски
47
Чермак
11
Петржела
19
Коваржик
25
Хоры
42
Щенников
22
Ефремов
22
Ефремов
42
Щенников
10
Обляков
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Обляков
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
11
Петржела
24
Гавел
24
Гавел
11
Петржела
8
Лимберски
10
Копиц
10
Копиц
8
Лимберски
25
Хоры
37
Ржезничек
37
Ржезничек
25
Хоры
Остались в запасе
ЦСКА
Виктория
1
Илья Помазун
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
20
Павел Буха
ЦП
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
20
Павел Буха
ЦП
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча ЦСКА - Виктория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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