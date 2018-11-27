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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Манчестер Сити
Лион - Манчестер Сити: обзор матча 27 ноября 2018
Лион
27.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
55'
М. Корне
81'
М. Корне
62'
Э. Ляпорт
83'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Манчестер Сити
83'
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Марез
ГОЛ! 2:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Депай
81'
Желтая карточка
Ф. Менди
62'
62'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ляпорт
ГОЛ! 1:0!
М. Корне
Пас отдал
М. Депай
55'
34'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
23'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
3-2-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
64
Денайе
21
Маршал
23
Менди
10
Ауа
22
Н'Домбеле
70
Корне
10
Фекир
10
Депай
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
6
Стоунз
47
Зинченко
5
Фернандиньо
26
Марез
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Сане
Остались в запасе
Лион
Манчестер Сити
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лион - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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