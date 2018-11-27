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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Бенфика
Бавария - Бенфика: обзор матча 27 ноября 2018
Бавария
27.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
5 : 1
Завершен
Бенфика
13'
А. Роббен
30'
А. Роббен
36'
Р. Левандовски
51'
Р. Левандовски
76'
Ф. Рибери
46'
Ж. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Бенфика
87'
Желтая карточка
А. Семеду
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Т. Мюллер
81'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Ф. Рибери
78'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Алаба
76'
76'
Замена
А. Семеду
️️️️
Л. Фейса
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Роббен
72'
59'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Жонас
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
51'
46'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
Жонас
46'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Пицци
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
36'
Желтая карточка
Ф. Рибери
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
30'
Желтая карточка
А. Роббен
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Жонатан Майер
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
13
Рафинья
25
Зюле
5
Алаба
17
Боатенг
6
Киммих
7
Рибери
27
Горецка
10
Роббен
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-1-3
1
Влаходимос
3
Диаш
34
Алмейда
13
Конти
22
Гримальдо
15
Фейса
18
Габриэл
21
Пицци
17
Жонас
10
Серви
27
Рафа
13
Мюллер
11
Чон
11
Чон
13
Мюллер
10
Роббен
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Роббен
7
Рибери
2
Вагнер
2
Вагнер
7
Рибери
15
Фейса
30
Семеду
30
Семеду
15
Фейса
21
Пицци
83
Фернандеш
83
Фернандеш
21
Пицци
17
Жонас
9
Сеферович
9
Сеферович
17
Жонас
Остались в запасе
Бавария
Бенфика
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Жонатан Майер
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Жонатан Майер
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Бавария - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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