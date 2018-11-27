Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Рединг
Лидс - Рединг: обзор матча 27 ноября 2018
Лидс
27.11.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
60'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Рединг
Желтая карточка
С. Даллас
81'
75'
Желтая карточка
Л. Бакуна
64'
Желтая карточка
Г. МакКлири
ГОЛ! 1:0!
С. Даллас
60'
Желтая карточка
Б. Дуглас
55'
Желтая карточка
Э. Алиоски
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Лидс
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
30
Дуглас
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
28
Форшоу
8
Бэйкер
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
4-5
31
Яаккола
4
Илори
2
Гантер
26
Мур
17
Идом
8
Свифт
10
Бакуна
4
Келли
11
Мейте
4
Риномхота
Остались в запасе
Лидс
Рединг
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
11
Джек Харрисон
ЛВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Лидс - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Рединг
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+