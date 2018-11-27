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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Реал
Рома - Реал: обзор матча 27 ноября 2018
Рома
27.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 2
Завершен
Реал
47'
Г. Бэйл
59'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Реал
90'
+4
Желтая карточка
Р. Варан
59'
ГОЛ! 0:2!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
47'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
42'
21'
Желтая карточка
Л. Модрич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Анте Чорич
АП
Реал
1
Кико Касилья
ВР
7
Винисиус
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
10
Дзаньоло
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
7
Ундер
14
Шик
4-4-1-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
14
Модрич
18
Бэйл
8
Кроос
14
Льоренте
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Рома
Реал
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
1
Кико Касилья
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
1
Кико Касилья
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Рома
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