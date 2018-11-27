Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Валенсия
Ювентус - Валенсия: обзор матча 27 ноября 2018
Ювентус
27.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
59'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Валенсия
Желтая карточка
Б. Матюиди
83'
Замена
Д. Коста
️️️️
П. Дибала
79'
74'
Желтая карточка
М. Батшуайи
72'
Замена
К. Солер
️️️️
Ж. Кондогбиа
69'
Желтая карточка
Г. Гедеш
68'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
С. Мина
62'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Желтая карточка
Х. Куадрадо
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Роналду
59'
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Родриго
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Сандро
46'
43'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
31'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Р. Бентанкур
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Карлос Солер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Канселу
8
Матюиди
30
Бентанкур
15
Пьянич
7
Роналду
21
Дибала
9
Манджукич
3-1-3-1-2
33
Нето
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
26
Сандро
7
Куадрадо
7
Куадрадо
26
Сандро
21
Дибала
11
Коста
11
Коста
21
Дибала
19
Кондогбиа
7
Солер
7
Солер
19
Кондогбиа
77
Мина
44
Батшуайи
44
Батшуайи
77
Мина
19
Родриго
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Родриго
Остались в запасе
Ювентус
Валенсия
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Ювентус - Валенсия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Ювентус
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:05
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+