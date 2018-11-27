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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хоффенхайм - Шахтер
Хоффенхайм - Шахтер: обзор матча 27 ноября 2018
Хоффенхайм
27.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
17'
А. Крамарич
40'
С. Цубер
14'
Исмаили
15'
Тайсон
90+2'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шахтер
Желтая карточка
К. Демирбай
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
А. Пятов
90'
+4
Желтая карточка
О. Данченко
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Тайсон
Пас отдал
Исмаили
90'
+1
Желтая карточка
С. Кривцов
Желтая карточка
К. Фогт
89'
Вторая желтая
А. Салаи
60'
Желтая карточка
А. Салаи
58'
ГОЛ! 2:2!
С. Цубер
40'
37'
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 1:2!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бельфодиль
17'
15'
ГОЛ! 0:2!
Тайсон
Пас отдал
А. Мораес
14'
ГОЛ! 0:1!
Исмаили
Пас отдал
Тайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
3-2-2-3
1
Бауманн
4
Бичакчич
7
Фогт
6
Нордтвейт
14
Шульц
3
Кадержабек
7
Цубер
26
Демирбай
11
Салаи
27
Крамарич
19
Бельфодиль
4-1-2-1-2
30
Пятов
5
Хочолава
22
Матвиенко
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Майкон
94
Данченко
21
Коваленко
18
Мораес
11
Тайсон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шахтер
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
10
Алан Патрик
АП
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Хоффенхайм - Шахтер
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
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